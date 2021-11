1 Die letzten Sonnenblumen strahlen. Foto: Bulgrin

Wieder war ein Monat im langjährigen Vergleich zu trocken. Doch wer zur Gießkanne grifft, konnte dank spätsommerlicher Tage noch bis zuletzt Gurken, Zucchini und Bohnen ernten. Der diesjährige Oktober hat dem Herbst alle Ehre gemacht.















Kreis Esslingen - Der goldene Oktober hat in diesem Jahr seinem Namen alle Ehre gemacht. Die zart gefärbten Herbstanemonen und die feurigen Astern wetteiferten in Gärten und Parks um die Aufmerksamkeit der Betrachterinnen und Betrachter. Und die schon tiefer stehende Sonne tauchte die Landschaft in ein mildes, goldenes Licht.