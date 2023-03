8 Die Außenbereiche der Stuttgarter Cafés füllen sich mit den Temperaturen. v Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter genießen am Mittwoch die Sonnenstrahlen. Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite. Doch wie wird das Wetter in den nächsten Tagen?















Die Temperaturanzeige am Innenstadtkino Gloria zeigt am Mittwochmittag stolze 21 Grad an, der Frühling ist in Stuttgart angekommen. Viele Menschen genießen die Sonne in den Cafés oder beim Bummel durch die Innenstadt. Und auch vor den Eisdielen bilden sich in diesen Tagen die ersten längeren Schlagen.

Doch hält das sonnige Frühlingswetter auch an? „Die Temperaturen bleiben mild“, sagt Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Allerdings bleibe es in der Region Stuttgart in den kommenden Tagen nicht ganz so sonnig. „Am Donnerstag und am Freitag wird es Höchsttemperaturen um die 17 bis 18 Grad geben“, so Crouse. Im Bergland könne es außerdem stürmisch werden.

Richtung Wochenende drohen Gewitter

Richtung Wochenende könnte es noch etwas ungemütlicher werden. „In der Nacht zum Freitag wird es regnerisch werden“, so der Wetterexperte. Am Freitagnachmittag drohten sogar Gewitter und Schauer in Stuttgart und der Region. Mit Blick auf die nächste Woche müssen die Menschen im Land nochmals mit Frost rechnen. Die Temperaturen könnten in Stuttgart und Region in der Nacht zum Dienstag auf bis zu Minus 2 Grad sinken.

