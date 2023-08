1 Die Woche verspricht gutes Draußen-Wetter für Stuttgart. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Nachdem der August bislang wenig an Sommer erinnert hat, kommt er diese Woche wieder zurück – pünktlich zu einem Sternschnuppen-Schauspiel. Die Aussichten im Überblick.















Link kopiert

Schon der Dienstag zeigt sich mit einem Sonne-Wolken-Mix deutlich freundlicher als die vergangenen Tage. Doch wie sieht es für den Rest der Woche aus? Wir haben bei den Experten nachgefragt.

Am Mittwoch kann es vormittags in Stuttgart noch zu Schauern kommen, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Doch schon am Nachmittag sollen die Wolken wieder aufziehen und einen sonnigen Abend bereiten. Die Temperatur-Höchstwerte liegen bei 23 Grad.

Die schönsten Tage der Woche

Donnerstag und Freitag werden voraussichtlich die schönsten Tage der Woche. Es gibt viel Sonne und Spitzenwerte von 29 Grad am Freitag in Stuttgart.

Am Samstag und Sonntag wird es „ein wenig wechselhafter“, erklärt der Wetterexperte weiter. Während es Samstag vereinzelte Schauer geben kann, sind am Sonntag ortsweise auch Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben jedoch bei 27 bis 29 Grad.

Gute Nachricht: Die Nächte sind nur gering bewölkt und versprechen für das Sternschnuppen-Schauspiel am Wochenende freie Sicht auf die Perseiden.

Ein vorsichtiger Ausblick auf die nächste Woche zeige außerdem, dass uns der Sommer erst einmal erhalten bleibt. „Es wird wahrscheinlich sogar richtig warm bis 30 Grad und darüber hinaus“, so der DWD. Willkommen zurück, Sommer!