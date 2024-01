Wetter in Baden-Württemberg: Es bleibt vorerst stürmisch und nass

1 Das Wetter im Südwesten wird auch die kommenden Tage ungemütlich. (Symbolfoto) Foto: dpa/Thomas Warnack

Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt ungemütlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden die nächsten Tage stürmisch und nass.











Ferienwetter könnte schöner sein: In Baden-Württemberg bleibt es vorerst stürmisch und nass. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) folgen auf Dauerregen und Wind mit Orkanböen im Hochschwarzwald die nächsten Tage Schauer mit stürmischen Böen bis ins Flachland.

Die Pegelstände in den Flüssen steigen, insgesamt ist die Hochwasserlage im Land aber noch entspannt. „An den Flüssen in Baden-Württemberg besteht derzeit keine überregionale Hochwassergefahr“, hieß es am Dienstag bei der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe.

Bis Donnerstagvormittag wird vom Odenwald bis zur Ostalb Dauerregen mit Niederschlagsmengen bis 60, im Schwarzwald bis 70 Liter pro Quadratmeter erwartet. Auf der Höhe sind auch kurze Gewitter mit schweren Sturmböen möglich. Erst zum Wochenende hin soll es wieder kühler werden. Nach Temperaturen bis zu 14 Grad am Oberrhein kann es laut DWD in der Nacht zum Freitag zunächst im Bergland und in der Nacht zum Sonntag überall Frost geben. Skifahren im Land ist derzeit nur am Feldberg möglich, dem mit 1493 Metern höchsten Berg im Schwarzwald.