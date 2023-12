Wetter in Baden-Württemberg: Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen

Wetter in Baden-Württemberg

1 Im Südwesten wird es in den kommenden Tagen ungemütlich. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Kurz vor Weihnachten bringt ein Sturmtief wechselhaftes und stürmisches Wetter in den Südwesten. Auch mit Dauerregen muss gerechnet werden. Eine Prognose.











Vor Weihnachten bringt ein Sturmtief windiges und wechselhaftes Wetter nach Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt verbreitet vor Sturmböen und im Hochschwarzwald vor Orkanböen. Die Menschen im Ländle müssen sich bis Samstag gebietsweise auf Dauerregen einstellen. In der Nacht auf Donnerstag blieben Unwettereinsätze zunächst aus, teilten die Polizeipräsidien mit. In Freiburg sei es „windig, aber ruhig“ gewesen - ohne Unwetterschäden, sagte ein Polizeisprecher.

Ab Donnerstag bis Samstag warnt der DWD vor wiederholt starken bis stürmischen Böen, ab mittleren Lagen auch Sturmböen. Auf den Gipfeln des Schwarzwalds könne es auch zu orkanartigen Böen bis Orkanböen kommen. Für ganz Baden-Württemberg gab der Wetterdienst am Donnerstagmorgen Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2) heraus, in Teilen im Südwesten auch vor Unwetter (Stufe 3). Am Donnerstagnachmittag und -abend kann es vereinzelt zu Gewittern kommen.