Laut DWD müssen sich Baden-Württemberger auf Unwetter einstellen. (Archivbild)

Die Wetteraussichten bis in die Sonntagnacht sind in Baden-Württemberg alles andere als rosig. Laut DWD sind Hagel, Blitze und starke Böen möglich.















Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich bis in die Nacht zum Sonntag hinein auf Unwetter einstellen. Örtlich seien Gewitter mit Starkregen bis 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit rund drei Zentimeter großen Körnern und stürmische Böen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit.

Mit südwestlicher Strömung gelange die nächsten Tage schwüle, zu Gewittern neigende Luft nach Baden-Württemberg, hieß es. Auch Sonntag könne es gewittern mit ähnlichen Begleiterscheinungen wie am Samstag.

Blitzeinschlag in Mannheim

Aus Mannheim berichtete die Feuerwehr am frühen Nachmittag von einem brennenden Dachstuhl in einem zweigeschossigen Wohngebäude infolge eines Blitzeinschlags. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Höhe des Sachschaden war den Angaben nach zunächst unklar.