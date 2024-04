Wetter im Südwesten: Am Sonntag kann es wieder schneien

1 Es bleibt eisig im Südwesten (Symbolbild). Foto: Cavan Images/IMAGO

Das Wochenende in Baden-Württemberg bleibt ungemütlich: Immer wieder ist mit Regen sowie Graupel- und Schneeschauern zu rechnen. Wie wird es zum Wochenstart?











Das trübe Wetter bleibt den Menschen im Südwesten zunächst erhalten: Auch in den nächsten Tagen ist mit Regen sowie Graupel- und Schneeschauern zu rechnen. Zusätzlich sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag kurze Gewitter vorher. In der Nacht zum Sonntag soll es im Bergland und im Allgäu teilweise oberhalb von 400 Metern schneien, in den Staulagen sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Autofahrer sollten mit Glätte rechnen.

Ungemütlich wird es auch am Sonntag, an dem es bei Höchstwerten zwischen einem und acht Grad verbreitet schneien oder regnen soll. Im Verlauf des Tages soll der Himmel zwar etwas auflockern, es werde jedoch noch vereinzelte Schauer und kurze Gewitter geben.

Der Montag startet laut der Vorhersage mit einem Wechsel zwischen Wolken und Sonne und einigen Regen- und Graupelschauern. Im Bergland werden nach wie vor Schneeschauer vorhergesagt. Der Dienstag ist dann meist stark bewölkt, bei Höchstwerten zwischen drei und elf Grad. Vor allem im Süden und Osten kann es zeitweise zu Schneeregen kommen.