1 An den heißen Maitagen mit mehr als 30 Grad Celsius suchten viele Badegäste Abkühlung im Freibad. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

An zwei Tagen stiegen die Temperaturen im Mai auf über30 Grad Celsius. Der Monat war deutlich zu warm – und erneut viel zu trocken.















Obwohl sich viele angesichts der ­frischen Temperaturen an den letzten Maivormittagen vorsichtshalber eine Jacke übergezogen haben dürften, werden Sonnenfreunde den Frühlingsmonat wohl in guter Erinnerung behalten. Mit einer Durchschnittstemperatur von 16,5 Grad Celsius – gemessen an der Wetterstation auf dem Stuttgarter Schnarrenberg – liege der Mai 1,9 Grad über dem langjährigen Mittel, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Seit dem Aufzeichnungsbeginn war der vergangene Monat somit der zweitwärmste Mai. Der wärmste Mai in den vergangenen 30 Jahren war im Jahr 2008 mit einem Mittelwert von 16,9 Grad, der kälteste 1970 mit 7,3 Grad.