„Wetten, dass..?“ im ZDF: Thomas Gottschalk polarisiert in Offenburg

6 Thomas Gottschalk ist auf dem Weihnachtsmarkt in Offenburg durchaus Thema (Archivbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Am Samstagabend nimmt Thomas Gottschalk endgültig Abschied von „Wetten, dass..?“. Nicht jeder nimmt ihm ab, dass es die letzte Ausgabe sein soll.











Link kopiert

Diesen Samstag soll es tatsächlich so weit sein: Talkmaster Thomas Gottschalk will in Offenburg seinen Abschied von der Kultsendung „Wetten, dass..?“ feiern. Eigentlich hatte er sich schon 2011 von der Sendung zurückgezogen und die Quiz-Show an Markus Lanz abgegeben. Nach dem Aus der Sendung 2014 gab es vom Sender „ZDF“ dann noch zwei Revival-Ausgaben mit Gottschalk. Nun soll es aber wirklich das letzte Mal sein, beteuert der Entertainer.

In Offenburg, wo die Sendung ausgestrahlt wird, herrscht bereits Adventsstimmung. Der Weihnachtsmarkt ist seit Dienstag geöffnet, die Straßen sind festlich geschmückt und am Morgen sind sogar die ersten Schneeflocken gefallen. Bei Glühwein und Bratwurst stimmen sich die Menschen auf Weihnachten ein.

Wer den Gesprächen lauscht, der vernimmt auch hier und da den Namen Gottschalk. Viele fühlen sich in frühere Zeiten versetzt, als die ganze Familie einmal im Monat vor dem Fernseher mitfieberte. „Es hat immer Spaß gemacht, ein ganz anderes Niveau als heutige Sendungen“, findet Dirk (58). „Immer einen flapsigen Spruch auf den Lippen. Er war einfach der beste.“ Seine Frau Marion (53) stimmt zu. „Es waren schöne, gemütliche Abende vor dem Fernseher. „Wetten, dass..?“ war eine Institution,“ sagt sie.

Nicht jeder hat den schrillen Entertainer in guter Erinnerung

„Einfach gute Unterhaltung“, schmunzelt Martin (55) am Nachbartisch. Dass es an diesem Samstag das letzte Mal sein soll, nimmt er dem Moderator aber nicht ab: „Das ist doch schon das dritte Mal, dass er seinen Abschied nimmt!“ Nadja (55), die auf dem Weihnachtsmarkt einen Schminkstand für Kinder betreibt, wäre gerne bei der letzten Sendung dabei gewesen. „Vor allem die Outdoor-Wetten waren immer toll,“ erinnert sie sich.

Die schrillen Anzüge seien aber inzwischen doch etwas aus der Zeit gefallen. Elisabeth (64), die Spenden für Unicef sammelt, hat die Quizz-Sendung in der Vergangenheit mit der Familie geschaut. Inzwischen schaltet sie nicht mehr ein. „Ich gehe heute Abend lieber in die Oper“, sagt sie. Auch Günther (69) und Renate (64) sind eher genervt von dem redseligen Fernsehstar. „Das Gequatsche auf dem Sofa fand ich schon immer blöd“, erinnert sich Günther. „Es ist sicher das letzte Mal. Wenn er seinem Alter noch weiter macht, zerstört er sein Image“, sagt der Offenburger.