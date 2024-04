Wettbüro zu spät geöffnet: Unbekannte schlagen auf Angestellte ein

1 In einem Wettbüro ist eine Angestellte von zwei Männern angegriffen worden (Symbolfoto). Foto: imago images / AAP/DARREN ENGLAND

Zwei Unbekannte haben eine Angestellte eines Wettbüros im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald angegriffen, nachdem sie den Laden zu spät geöffnet hat. Sie hätten die Frau in dem Geschäft in Breisach am Rhein zunächst verbal bezüglich der Öffnungszeiten attackiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Danach schlugen sie den Angaben zufolge mit Fäusten auf sie ein und flüchteten. Wie viel später die Frau das Wettbüro am Freitag öffnete und weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Das Polizeirevier Breisach ermittelt nun zu dem Vorfall.