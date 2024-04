Wettbewerb „Jugend musiziert“: Esslingerin Flötistin holt ersten Preis

1 Bei der Vorbereitung des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“: Die Esslinger Flötistin Nadjana Panteleit wird von ihrer Mutter Kathrin am Klavier begleitet. Foto: Rainer Kellmayer

Großer Erfolg für Nadjana Panteleit: Die Esslinger Querflötistin hat sich mit einem ersten Preis und maximaler Punktezahl für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert.











Link kopiert

Wenn man Nadjana Panteleit fragt, was sie am Querflötenspiel begeistert, beginnen ihre Augen zu leuchten: „Die Flöte ist ein herrliches Instrument. Man kann beim Spielen Gefühle ausdrücken, verschiedene Klangfarben zaubern und extreme Tonlagen sowie eine breite dynamische Skala austesten“. Auch die technischen Möglichkeiten und die vielfältigen Gelegenheiten, in Kammermusikbesetzungen oder Orchestern zu musizieren, seien faszinierend.