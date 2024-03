Wendlingens Stadträte bleiben ihrer Linie treu: Kein neues Gewerbegebiet an der Autobahn 8

1 Die Bahn ist verpflichtet, das Gebiet südlich der A8 zwischen Wendlingen und Oberboihingen nach Abschluss der Bauarbeiten an der ICE-Trasse wieder zurückzubauen. Foto: /Kerstin Dannath

Innenverdichtung und Entwicklung bestehender Areale stehen in Wendlingen weiter im Fokus. Der Stadtrat bleibt diesbezüglich bei seiner Entscheidung von 2021 – trotz einer unverbindlichen Anfrage des Unternehmens Hugo Boss für ein Areal an der A 8.











Die Erschließung neuer Gewerbegebiete zieht Unternehmen an – ist also für eine Kommune ein wesentlicher Faktor hinsichtlich ihrer Einnahmen. Nicht nur für die Stadt Wendlingen ist die Gewerbesteuer – der Ansatz im Haushaltsetat für dieses Jahr beträgt satte 14 Millionen Euro – die wichtigste Einnahmequelle. Bereits 2021 stand deshalb die Ausweisung neuer beziehungsweise die Weiterentwicklung bestehender Gewerbegebiete auf der Agenda des Wendlinger Stadtrats. Sieben Areale wurden damals näher in Augenschein genommen – fünf davon wurden befürwortet, bei zwei südlich der A 8 gelegenen Grundstücken legten die Kommunalpolitiker allerdings ihr Veto ein. Nun kam das Thema erneut aufs Tapet – der Grund: Die Firma Hugo Boss war auf die Verwaltung zugekommen und hatte Interesse an den Flächen für den Bau eines neuen Logistikzentrums und zur Weiterentwicklung ihres Standorts Wendlingen bekundet.