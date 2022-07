1 Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniele Haußmann

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Montag wegen eines rauchenden Mülleimers nach Wendlingen (Kreis Esslingen) ausgerückt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.















Link kopiert

Ein rauchender Mülleimer hat am Montagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße in Wendlingen für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei gegen 16.10 Uhr aus, nachdem dort der Brandalarm ausgelöst hatte.

Ursache noch nicht geklärt

Wie sich nach den Angaben vor Ort herausstelle, hatte in einer Küche im Obergeschoss aus noch unbekannter Ursache der Inhalt eines Mülleimers zu qualmen begonnen. Die Feuerwehr brachte den verkohlten Müll daraufhin ins Freie und lüftete das Gebäude. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Am Boden entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.