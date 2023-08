Parkhausbetreiber will sich über Knöllchen finanzieren

Neubau in Wendlingen

1 Das Wendlinger Parkhaus Schwanenweg nimmt weiter Formen an – derzeit wird die Holzkonstruktion erstellt. Foto: /Kerstin Dannath

Das Geschäftsmodell für die neue öffentliche Garage am Wendlinger Schwanenweg findet sogar die Stadt selbst überraschend: Die Betreiberfirma will sich allein aus den Strafen für Parksünder und Inkassogebühren finanzieren.















Angstschweiß beim Suchen des Parktickets in sämtlichen Taschen vor dem Bezahlautomaten waren gestern. Ebenso das lästige Warten, bis der Vordermann sein Ticket an der Schranke hervorgekramt hat. Die Stadt Wendlingen hat sich in Sachen Betreiberkonzept des neuen und kostspieligen Parkhauses Schwanenweg – die Gesamtinvestitionen liegen mittlerweile bei mehr als zehn Millionen Euro – für ein innovatives System entschieden.