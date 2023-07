1 Ein Wagen der Feuerwehr im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

Angebranntes Essen hat am Sonntagnachmittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung musste vorsorglich ins Krankenhaus.















Gegen 15.40 Uhr mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) ausrücken. In einem Wohnhaus war Essen auf dem Herd vergessen worden, laut Polizeiangaben kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Eine Nachbarin hatte den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, außerdem kümmerte sie sich um die Bewohnerin der Wohnung in der Unterboihinger Straße. Beide Frauen blieben augenscheinlich unverletzt, die Bewohnerin wurde dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Nachbarin wurde von den Einsatzkräften vor Ort versorgt. Die Feuerwehr war mit zwölf Einsatzkräften ausgerückt und lüftete das Gebäude, Schaden war offenbar nur an dem Topf entstanden.