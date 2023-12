Weltweihnachtscircus in Stuttgart: Mit dem Motorrad im Salto über die Manege

Weltweihnachtscircus in Stuttgart

6 Freestyle über den Flammen mit dem Motorrad im Weltweihnachtscircus. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Fred Wasner bietet mit seiner Motorradgruppe beim Weltweihnachtscircus eine faszinierende Nummer: Er springt über die Manege und ein Flammenmeer – und er träumt von einer Einladung zum Internationalen Circusfestival in Monte Carlo.











Kaum ein Zuschauer ahnt, was ihn erwartet, wenn er das Brummen der Motorräder hört und die Rampe sieht. Der gebürtige Franzose Fred Wasner weiß, wie groß der Überraschungseffekt ist, mit dem er und seine vierköpfige Gruppe das Publikum sprachlos machen. Wasner selbst ist schon im Alter von acht Jahren mit der Motorradbegeisterung von seinem zwei Jahre älteren Bruder angesteckt worden. Mit 16 hat er dann zu begonnen, Motorrad zu fahren. Motocross im südlichen Elsass. Wasner ist in einem 160-Seelen-Dorf aufgewachsen, wo jeder jeden kennt. Er hat verschiedene Wettbewerbe im Motocross mitgemacht. Die Sprünge fand er schon immer faszinierend. Doch erst im Alter von 34 Jahren ist er erstmals in einem Zirkus aufgetreten, vor 1800 Besuchern und einer Gruppe von drei Motorradfahrern.