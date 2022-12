6 Da ist er wieder: Starclown Bello Nock aus Amerika im Weltweihnachtscircus mit der Wilhelm-Tell-Vorführung. Foto: Lichtgut// Julian Rettig

Der 53-jährige Clown Bello Nock sucht seinesgleichen: Er präsentiert im Zirkus lustige und spannende Szenen. Darüberhinaus läuft er auch mal über aktive Vulkane.















Seine hoch aufstehenden blonden Haare sind sein Markenzeichen. Sie sind auch in der Manege zuerst zu sehen, wenn Bello Nock aus dem Würfel steigt und sich dann als luftiger Artist entpuppt, der es aber schafft, in seinem aufgeblähten Kostüm sogar auf einer Hand zu stehen. Das andere Markenzeichen von ihm ist sein strahlendes Lächeln mit den weiß blitzenden Zähnen, das sich im Publikum widerspiegelt, wenn er im Weltweihnachtscircus auftritt. Und das ist es, was den 53-Jährigen Amerikaner fasziniert und überaus freut, wenn ihn 3000 Besucher in Stuttgart zurück anlächeln. Nock schenkt dem Publikum Energie und es gibt sie ihm zurück.