4 Die reparierten Geräte werden in Folie gehüllt und stehen im Regal. Foto: Roberto Bulgrin

Konrad Dentlinger aus Esslingen kann fast alles reparieren. Besonders angetan haben es dem 66-Jährigen alte Röhrenradios. Er besitzt an die 220 Stück. Hier erzählt er, was es mit dem weichen Bass der Vergangenheit auf sich hat.















In der Zimmerdecke steckt noch der Haken, an dem einst ein Boxsack hing. Doch in diesem Hobbykeller gibt es längst keinen Zentimeter Platz mehr, um Sport zu treiben. Auch eine Werkbank ist so vollgestellt, dass nichts mehr von ihr zu sehen ist. Frei sind nur noch sehr schmale Gänge zwischen den Regalen, die bis zur Decke gefüllt sind, zwischen Kisten mit zusammengesammelten Ersatzteilen, den Ordnern mit Schaltbildern und den hohen Stapeln aus allerhand reparaturbedürftigen Geräten.