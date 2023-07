5 Fünf Menschen wurden bei dem Unfall laut Polizeiangaben leicht verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Zwischen Beutelsbach und Endersbach stoßen im Feierabendverkehr vier Autos zusammen, mehrere Menschen werden leicht verletzt. Auf der B29 bildet sich in der Folge ein längerer Stau.















Auf der B29 in Richtung Aalen kam es in Weinstadt am späten Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 17 Uhr ereignete sich der Zusammenstoß zwischen Beutelsbach und Endersbach, bei dem insgesamt fünf Menschen leicht verletzt wurden, so ein Polizeisprecher am Abend. „Die Aufnahme des Unfalls läuft noch, zur Ursache können wir noch keine Auskunft geben“, erklärte der Beamte. Die Bergung dauere auch gegen 19.20 Uhr noch an, so die Polizei.

Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden. Aufgrund der Einschränkungen auf der Fahrbahn kam es zeitweise zu einem längeren Stau auf der Strecke.