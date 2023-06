1 Italienische Winzer sehen ihren Wein durch Schock-Etiketten verunglimpft. Foto: dpa/epa ansa Tonino Di Marco

Warnhinweise vor Alkoholkonsum auf Weinflaschen, die das irischen Parlament eingeführt hat, bringen die italienische Rechtsregierung Giorgia Melonis in Rage.















Die von Irland eingeführten Warnhinweise für alkoholischen Getränke werden in Italien als Kriminalisierung eines nationalen Kulturguts empfunden. Die Rechtsregierung von Giorgia Meloni will in Brüssel gegen die Entscheidung des irischen Parlaments protestieren – und hat schon ein paar Verbündete gefunden.