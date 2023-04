Alarmanlage an E-Bike schlägt Dieb in die Flucht

Die Alarmanlage an einem E-Bike hat den Plan eines Fahrraddiebs in Weil am Rhein im Kreis Lörrach vermasselt. Der Jugendliche entwendete das unverschlossen abgestellte Rad am Donnerstagmittag auf dem Rathausplatz des Ortes, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Besitzerin merkte das und informierte ihren Ehemann. Er konnte das E-Bike orten und aktivierte die Diebstahlsicherung.

Am E-Bike wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Nach etwa einem Kilometer gab der Dieb auf und warf das Rad einfach weg und floh zu Fuß. Der Ehemann konnte das das E-Bike schließlich wiederfinden.