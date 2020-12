Weihnachtsmenü to go in Stuttgart

1 Der Klassiker zum Fest, der sehr gut zu Hause fertig gestellt werden kann. Foto: /Lichtgut/Achim Zweygarth

Weihnachten rückt immer näher, aber an den Feiertagen essen gehen, fällt dieses Jahr flach. Dennoch muss man nicht auf den Genuss verzichten, denn viele Gastronomen bieten schon jetzt hochwertige Gerichte und Menüs zum Abholen an.

Stuttgart - Beim Gedanken an das Weihnachtsessen haben viele Menschen konkrete Bilder vor Augen. Ob Raclette oder Rinderrouladen, Knödel oder Kartoffelsalat – das Weihnachtsmenü ist einfach etwas Besonderes. In diesem Jahr dürfte Weihnachten für den Großteil anders verlaufen als üblich. Das heißt vielleicht auch, dass man auf das geliebte Wildgulasch oder die Weihnachtsgans verzichten muss. Es heißt also: selber kochen oder liefern lassen. Wir haben uns in Stuttgart umgeschaut, welche Lokale Weihnachtsessen zum Abholen anbieten.

Restaurant 5 an der Bolzstraße

Der Vorreiter bei den Mitnahmeangeboten in der Stadt ist sicher das Gourmetrestaurant 5, das schon im ersten Lockdown mit den Menüs für daheim glänzte. Für Weihnachten gibt’s wieder eine spezielle Box mit Suppen als Vorspeise, drei verschiedenen Hauptspeisen (Kalbsgulasch, Lachs, Gans) und Nachspeise (69 Euro pro Person). Bis zum 24. Dezember wird auch geliefert. Alles ist vakuumiert und kann daheim fertig gekocht werden. Für Silvester gibt’s ebenfalls eine Box und für die Tage dazwischen eine Art Care-Paket mit Tiefgefrorenem. Infos unter www.5.fo

Krehl’s Linde in Bad Cannstatt

Das Menü von Volker Krehl aus seiner Linde für die Feiertage dürfen sich seine Gäste selbst zusammenstellen. Neben der Gänsebrust mit Beilagen (33 Euro pro Portion) stehen verschiedene Gerichte wie Rehbraten (16 Euro) oder Kalbsrahmbraten (15 Euro) zur Auswahl, wobei der Gast mit den Beilagen variieren kann. Volker Krehl öffnet am ersten und zweiten Weihnachtstag komplett von 12 bis 19.30 Uhr zur Abholung, ebenso an Silvester (Vorbestellung bis 26. Dezember). Als Feiertags-Specials stehen noch Chateaubriand, Lammrückenfilet und Rehrücken am Knochen auf der Karte (38 Euro). Besonder stolz ist der Patron auf seine selbst gemachten Edel-Terrinen. Zum Beispiel von Hummer und Seezunge (100 Gramm 9 Euro). „Das ist ein Steckenpferd von mir“, sagt Krehl, „so etwas macht heuzutage ja fast kein Lokal mehr.“ www.krehl-gastronomie.de

Carls Brauhaus am Schlossplatz

Im der Brauereigaststätte gibt es eine viertel Weihnachtsgans mit Apfelrotkraut, Maronen und zweierlei Knödeln (24,90 Euro) sowie Hirsch-Edelgulasch mit Apfelrotkraut und zweierlei Knödeln (20,90 Euro) und als Nachtisch Milchreis mit gehackten Mandeln und Kirsch-Topping (4,90 Euro). Ab 100 Euro Bestellwert erhält der Kunde eine kostenlose Flasche Rotwein dazu. Bestellung sind bis zum 22. Dezember per Mail oder über die Homepage www.carls-brauhaus.de möglich. Abholung am 24., 25. oder 26. Dezember zwischen 11 bis 14 Uhr vor Ort in Carls Brauhaus am Schlossplatz, Lieferung am 24., 25. oder 26. Dezember zwischen 11 bis 14 Uhr im Umkreis von fünf Kilometer (vom Schlossplatz) zuzüglich zehn Euro Lieferpauschale. www.carls-brauhaus.de

Meister Lampe in Weilimdorf

Daniel Stübler vom Meister Lampe bereitet seine Oldenburger Ente bis zum 23. Dezember zur Abholung vor, damit er Weihnachten mit seiner Familie feiern kann. Die ist vorher eingespannt: „Meine Frau hilft in der Küche mit, und mein Vater steht am Vakuumiergerät.“ So sind die Zutaten mindestens vier Tage im Kühlschrank haltbar. Die Ente (für zwei Personen mit Beilagen 70 Euro) gibt es in zwei Varianten: klassisch mit Rotkraut, Rosenkohl und Kartoffelklößen oder asiatisch mit Thai-Curry, Alblinsen, Honigspitzkohl und Kartoffelterrinen. Bestellformular und weitere Infos unter www.restaurant-meisterlampe.com

Fässle in Degerloch

Patrick Giboin bietet in seinem Fässle einen Mittagstisch von Dienstag bis Freitag und samstags ein Abendmenü an. An Heiligabend hat er zwar geschlossen, aber am 25. und 26. Dezember ist der Franzose im Einsatz. Zwei Menüs stehen zur Wahl: Gänseleberterrine, Tatar vom Lachs, Barbarie-Entenkeule mit Apfelrotkraut und gebratenem Serviettenknödel sowie Schokoladenkuchen mit Orangen und Mandarinen (51 Euro). Und für Vegetarier Kürbis-Mousse, Délice vom Fenchel, Waldpilzrisotto mit Périgord-Trüffel und der Schokoladenkuchen für 48 Euro. Abholung jeweils von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 17.30 bis 19.30 Uhr. Infos unter www.restaurant-faessle.de

Knausbira-Stüble in Hedelfingen

Klassisch auf den Gänsebraten konzentriert sich das Knausbira-Stüble. Das vorgegarte Essen gibt’s zum Mitnehmen, die ganze Gans für vier Personen für 128 Euro – und auf der Internetseite erklärt Gabriel Schallmeir, wie der Braten dann perfekt gelingt. Senior-Chef Hendrik Schallmeir ist begeistert: „Das ist einerseits für die Psyche gut, aber auch die Resonanz ist es.“ www.knausbira-stueble.de

Der Zauberlehrling in der Innenstadt

Der Zauberlehrling und sein Ableger Wunderkammer kochen ebenfalls. Für Weihnachten bietet das Gourmetlokal ein Vier-Gang-Menü (74 Euro pro Person) an mit Rinderfilet als Hauptspeise. Silvester ist das Mahl noch ein wenig wertiger (110 Euro) mit sieben Gängen. In der Wunderkammer gibt’s zudem Menüs und andere Angebote. Im Prinzip mache man das, damit man beschäftigt ist – und vornehmlich für die Lehrlinge. „Wir haben ja ein Ausbildungsversprechen gegeben“, sagt Seniorchef Axel Heldmann, „und das wollen wir auch einhalten.“ www.zauberlehrling.de

La Fenice am Rotebühlplatz

ImLa Fenice, laut Restaurantführern Stuttgarts bester Italiener, gibt es schon seit einer Weile drei Menüboxen: mit Fleisch, Fisch und vegetarisch in drei beziehungsweise vier Gängen zwischen 30 und 55 Euro. Bestellungen sind bis zwei Stunden vor Abholung (12 bis 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr) möglich. Nach Marktlage wird es auch ein besonderes Weihnachtsmenü geben. „Wir sind da“, sagt der Chef Vincenzo Gorgoglione. www.ristorante-la-fenice.de

Restaurant zur Weinsteige

Das Hotel ist zwar geschlossen, aber in der Küche des Restaurants zur Weinsteige werden an Wochenenden Gourmetmenüs vorbereitet. Für die Feiertage hat Küchenmeister Jörg Scherle zwei Menüs zusammengestellt: Für 48 Euro gibt es Mosaik vom gebeizten Saibling mit Algensalat und Entenbrust mit Apfelrotkraut und Schwarzbrot-Serviettenknödel. Und für 59 Euro einen Gang mehr mit Kalbsbrust als Hauptgang. Vorbestellung bis zum 21. Dezember, Abholung vom 24. bis 26. Dezember jeweils von 10 bis 14 Uhr. www.zur-weinsteige.de

Augustenstüble im Westen

Günther „Obi“ Oberkamm und seine Frau Sabine machen wie schon im ersten Lockdown ihr Augustenstüble freitags und samstags zur Abholstelle von feinen Gerichten im Weckglas (Foie Gras, Rillette, Bœuf bourguignon). Am 22. und 23. Dezember jeweils von 15 bis 19 Uhr kann das vorbestellte Weihnachtsmenü abgeholt werden: Confit vom Kabeljau mit gelber Bete, getrüffelte Maronen-Sellerie-Suppe, Ossobucco vom Hirsch mit Feigenrotkohl und Briocheknödel sowie Spekulatius-Mousse mit Portweinkirschen-Gelee für 48 Euro. Infos unter www.augustenstüble.de

Das vegane Super Jami in der Innenstadt

Bei veganen Alternativen ist das Angebot etwas dünner. Thomas Adam vom Körle und Adam in Feuerbach etwa bietet nichts an, weil seine Küche nicht zum Aufwärmen passt. Er verweist auf den Weihnachtsbraten, dessen Rezept er für diese Zeitung verraten hat. Ein Angebot veganer Art gibt es dafür im Super Jami in der Innenstadt. Kathi Bretsch offeriert ein Vier-Gang-Menü (39 Euro pro Person) an Weihnachten. Für Silvester bereitet sie ein Taco Kit vor. www.super-jami.de

Der Goldene Adler in Heslach

Eine breites Potpourri bietet auch der Goldene Adler in Heslach seinen Gästen zum Mitnehmen. „Die Leute wollten einen Zwiebelrostbraten“, sagt Chef Christopher Oelkrug, „warum sollte ich ihnen den Gefallen nicht tun?“ Also gibt’s Rostbraten (24 Euro) ebenso wie zum Beispiel Cordon bleu (22 Euro) oder Hirschragout (22 Euro) oder Entenkeule. An den Feiertagen ist das Lokal immer besetzt, das Menü dürfen sich die Gäste individuell zusammenstellen. „An manchen Tagen lief das To-go-Geschäft wirklich sehr gut“, sagt Oelkrug, was ihn an Weihnachten erwartet, weiß er selbst nicht. Da aber auf die Feiertage direkt ein Sonntag folgt, rechnet er mit ordentlich Betrieb. Verkauft wird, bis nichts mehr da ist: „Wir haben halt, was wir haben.“ www.goldener-adler-stuttgart.de

Der Ochsen in Uhlbach

Neu im To-go-Geschäft ist der Ochsen in Uhlbach. Dort kann man sich am 23. Dezember einen Rehbraten für die Feiertage abholen. Die Wagner-Schwestern raten aber dringend: Rechtzeitig vorbestellen! www.ochsen-uhlbach.de

Der Ochsen in Heslach

Eine bunt gemischte Auswahl gibt’s auch beim Ochsen in Heslach, vom Wildgulasch mit Wirsingspätzle und Portweinbirne (15,50 Euro) über das ausgelöstes Backhendel mit Erdäpfel-Feldsalat oder Kartoffelpüree oder Brokkoli-Apfel-Salat (17 Euro) und das Wiener Schnitzel (18,50 Euro) steht natürlich auch hier die klassische Confierte Gänsekeule mit Blaukraut, Topfen-Semmelknödel und kandierten Früchten (25 Euro) zur Auswahl. Mit Vorspeisen und Nachtisch lässt sich ein prächtiges Festagsmenü kreieren. Inhaberin Anamaria Neumann-Moasa freut sich nach wie vor über die Nachfrage ihrer Gäste, stellt allerdings inzwischen eine „gewisse Corona-Müdigkeit“ fest.

Feinkost Böhm

Ein absoluter Experte fürs Vorkochen ist natürlich Feinkost Böhm, für Weihnachten steht sowohl die ganze Gans Lugeder Hof in Niederbayern (240 Euro, vorgegart 280 Euro) für vier Personen im Angebot als auch die Ente (80/95 Euro) oder confierte Gänsekeulen (65 Euro) für zwei Personen. Vorbestellungen immer mindestens drei Tage vorher. Feinkost Böhm bietet auch einen Lieferservice und neben den Feiertagsmenüs noch viele andere Produkte. www.feinkost-boehm.de

Amadeus in der Innenstadt

Ein Drei-Gang-Weihnachtsmenü bietet das Amadeus im Alten Waisenhaus in der Innenstadt für die besinnlichen Tage an. Das Enten-Menü zum Beispiel sieht folgendermaßen aus: Kürbis-Kokos-Suppe mit karamellisierten Kürbiskernen oder Klare Tomatenessenz mit Basilikum-Nocken, eine halbe Freiland-Ente vom Geflügelhof Lugeder (Brust und Keule) mit hausgemachten Apfelrotkohl, zwei handgemachten Kartoffelknödeln mit Buttersemmelbrösel, süß eingekochte Maronen und Orangensauce mit rosa Pfeffer und ein halbes Weck-Glas Bauernhofeis der Familie Müller vom Haselstaller Hof in Wildberg (Vanille, Schokolade, Amadeus oder Erdbeersorbet) und kostet pro Personen 30 Euro. Dazu gibt es zum gleichen Preis auch ein Spanferkel-Menü. Ab vier Personen gibt’s zudem eine Flasche Rotwein gratis dazu, eine Anleitung zum fertig Garen zudem. amadeus-stuttgart.de

Hotels: Arcotel Camino und Martim

Eine ganze Gans kann man übrigens auch im Hotel bestellen! Sogar in zweien! Das Arcotal Camino in der Nähe vom Hauptbahnhof an der Heilbronner Straße bietet für die Feiertage eine ofenfrische Gans mit Gewürzjus, Apfelrotkraut, Bratapfel, glasierten Maronen und Kartoffelknödeln für vier Personen (98 Euro) an, dazu gibt’s eine Flasche roten Hauswein. Wichtig: Bestellung mindestens 48 Stunden vorher! camino.arcotel.com

Und das Hotel Maritim bietet den gleichen Service für 99 Euro (plus zehn Euro Pfand für Bräter), bis zum 26. Dezember kann man sich auch liefern lassen. Hier gilt ebenso: 48 Stunden vorher muss bestellt werden. Hier stehen auch noch Suppen und Nachtisch zur Auswahl, ebenso ein veganes Curry oder eine Gänsekeule. www.maritim.de/de/gans