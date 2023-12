Weihnachtsmarkt Esslingen: Wie heiß sind die Besucher noch auf Glühwein?

1 Am Stand von Franziska Köthe ist alles anders: Hier wird auf Alkoholfreies gesetzt. Foto: Roberto Bulgrin

Gaumenschmeichler oder schal gewordene Gewohnheit: Ist das Heißgetränk zum Auslaufmodell geworden? Nein, sagen die Anbieter auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt. Doch Alternativen bieten viele längst selbst an.











Rot wie die Liebe, warm wie der Sommer, duftend wie frisches Weihnachtsgebäck, süß wie Urlaubserinnerungen: Glühwein ist für viele mehr als nur ein Mittel zum Vorglühen. Glühwein gilt als flüssig gewordener Traum vom Winter, als ein geschmackliches Sehnsuchtserlebnis, als ein geliebter Gaumenschmeichler. Ist das wirklich so? Sind Besucher des Esslinger Weihnachtsmarktes tatsächlich so heiß auf das Heißgetränk, oder ist der Zuspruch abgekühlt? Eine Umfrage unter Anbietern in der stimmungsvollen Budenstadt in der Altstadt bringt ein eindeutiges Stimmungsbild.