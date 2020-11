10 In der Stiftskirche: Adolf Weeber streift seiner Christa Weeber 55 Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit einen Ring über, Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Es ist eine Weihnachtsgeschichte, die das Herz berührt: Nach schwerer Krankheit tritt Adolf Weeber, Gründer des Eisbistros Pinguin, wieder in die Kirche ein und heiratet 55 Jahre nach dem Standesamt mit Gottes Segen seine Christa.

Stuttgart - „Wow, das ist ja mal krass“ – so reagierte ein Schüler, als Stiftskirchenpfarrer Matthias Vosseler der Klasse von seiner bisher einzigen kirchlichen Hochzeit im harten Jahr 2020 erzählte. Adolf und Christa Weeber, stadtbekannt und beliebt als Betreiberpaar des Eisbistros Pinguin am Eugens­platz, haben am 18. November 1965 im Standesamt geheiratet. Genau 55 Jahre später, am 18. November 2020, geben sich der 80-jährige Bräutigam und die 74-jährige Braut – zu ihren Nachkommen zählen drei Töchter, vier Enkel und ein Urenkel – das Jawort in der Stiftskirche. Dies bringt am Mittwoch Gänsehautmomente im ältesten und größten Kirchenbau von Stuttgart.