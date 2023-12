Wechsel in der Bücherei Neuhausen: Vernetzt zur Bibliothek der Zukunft

Wechsel in der Bücherei Neuhausen

1 Die Bibliothekarin Marianne Ruckdeschel will Menschen zur Literatur verführen. Foto: /Robin Rudel

Nach 20 Jahren geht die Neuhausener Bibliothekarin Marianne Ruckdeschel in den Ruhestand. Jetzt macht sie im Bürgertreff Ostertagshof medienpädagogische Angebote für Ältere.











Neue Literatur zu entdecken, das reizt Marianne Ruckdeschel. Die Frankfurter Buchmesse war für die scheidende Bibliothekarin der Öffentlichen Katholischen Bücherei in Neuhausen ein Pflichttermin. Da suchte sie Kontakt mit Autorinnen und Autoren, tat spannende Neuentdeckungen für das Lesepublikum in der Fildergemeinde auf. „Um die Bücherei der Zukunft zu entwickeln, muss man über den Tellerrand schauen“, findet die 67-Jährige. Deshalb war sie auf Tagungen der Bibliothekare in Deutschland eine gefragte Referentin, ist bestens vernetzt.