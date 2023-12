Wechsel im Esslinger Elternbeirat: „Schüler müssen lernen, auch mal Nein zu sagen“

1 Nach fünf Jahren verabschiedet sich Alexandra Koch-Kenner (rechts) als Vorsitzende des Gesamtelternbeirats. Catrin Spickermann ist ihre Nachfolgerin. Foto: Roberto Bulgr/n

Catrin Spickermann löst Alexandra Koch-Kenner als Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Esslinger Schulen ab. Sie will Schwerpunkte setzen: bei der Sanierung der Schulgebäude und bei sozialen Schülerprojekten.











Die Energie, die hinter diesem Engagement steckt, ist unteilbar: Was sie beruflich an- und umtreibt, bringt Catrin Spickermann ins Ehrenamt mit ein. Sie ist professionelle Business Trainerin, als solche eine Expertin für Kommunikation und Dialogfähigkeit. Und genau das ist auch ihr Programm als neue Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Esslinger Schulen (GEB): „Wir wollen noch mehr in den Dialog gehen mit der Stadt als Schulträger, der Bildungspolitik und natürlich den Eltern. In der Corona-Pandemie ist da vieles ausgebremst worden. Die Folgen spüren wir jetzt noch.“