1 Peter Stoll (rechts) mit seinem Nachfolger Rainer Freyer. Foto: Jan Stoll

Peter Stoll, Vorsitzender der Geschäftsführer von Dienste für Menschen, geht in Ruhestand. Rainer Freyer folgt ihm bei dem Altenhilfeträger nach.















Seit 2004 war Peter Stoll Vorsitzender der Geschäftsführung beim diakonischen Altenhilfeträger Dienste für Menschen (DfM). Jetzt trat er in den Ruhestand. Mit der frühzeitigen Etablierung des Managementsystems EMASplus stellte Stoll die DfM-Einrichtungen in Württemberg, Sachsen und Bayern zukunftssicher und konsequent nachhaltig auf, heißt es in einer Pressemitteilung des Altenhilfeträgers.

Bei der evangelischen Kirche aktiv

Vor seinem Engagement bei Dienste für Menschen verantwortete Peter Stoll das Dezernat für Finanzen und Informationstechnologie im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Weiterhin war und ist Stoll bei der Evangelischen Bank und der Evangelischen Mission in Solidarität engagiert.

„Peter Stoll hat Dienste für Menschen immer mit Weitblick geführt“, sagt Nachfolger Rainer Freyer. „Wir konzentrieren uns derzeit auf die wichtigen Zukunftsfragen Klimaneutralität und Digitalisierung. Peter Stoll hat Weichenstellungen wie diese immer eingefordert und unser diakonisches Profil geschärft. Ich danke ihm dafür. Gerne setze ich diesen Auftrag fort.“

30 Jahre Erfahrung

Rainer Freyer übernahm am 1. August den Vorsitz der Geschäftsführung bei Dienste für Menschen. Seit 2017 trägt der Diplom-Betriebswirt bereits Verantwortung als Geschäftsführer und bringt über 30 Jahre Erfahrung bei Dienste für Menschen in seine künftige Aufgabe mit ein. Freyer ist in Fachgremien der Diakonie, der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft und der Evangelischen Bank engagiert und entwickelt Projekte im Umfeld von Diakonie und Kirche.

Sabine Kutschus ist seit 1. August als neue Geschäftsführerin bei Dienste für Menschen bestellt. Die diplomierte Haushaltsökonomin verantwortet bereits seit längerem das Nachhaltigkeitsmanagement und hat seit 2017 Prokura. Zuvor gestaltete Sabine Kutschus zentrale und regionale Organisationsbereiche bei DfM. Sie unterstützt Träger in der Sozialwirtschaft bei der Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen.

Iris Ebensperger ist 2021 in die Geschäftsführung eingetreten. Als Pflegeexpertin und Diakonin für Gesundheit, Alter und Pflege verantwortet sie das Qualitäts- und Seelsorgemanagement.

Dienste für Menschen mit Sitz in Esslingen ist ein diakonischer Altenhilfeträger und betreibt mit rund 2000 Mitarbeitenden Pflegestifte und Tagespflegen sowie ambulante Pflegedienste, Diakoniestationen und Wohnstifte in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen.