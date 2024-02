Wechsel an der Rathausspitze: Köngen sagt Otto Ruppaner ade

1 Johanna Fallscheer verabschiedet Otto Ruppaner mit Fairtrade-Produkten. Foto: /K. Dannath

Bei der offiziellen Verabschiedung des bisherigen Bürgermeisters gibt es in Köngen emotionale Momente. Die Gemeinderäte loben sein Engagement. Wer auf dem Chefsessel im Rathaus nachfolgt, entscheidet sich erst im April.











Den Haushalt für 2024 hat er noch einstimmig zusammen mit dem Gemeinderat beschlossen – nach knapp zehn Jahren als Köngener Bürgermeister ist Otto Ruppaner zum Abschluss der Februarsitzung vom kommunalpolitischen Gremium der Gemeinde offiziell mit Standing Ovations verabschiedet worden. Er wechselt zum 1. März auf den Chefsessel in Leinfelden-Echterdingen. Seine Interimsnachfolgerin wird die stellvertretende Bürgermeisterin Johanna Fallscheer (Freie Wähler). Neu gewählt wird in Köngen am 21. April, bislang haben zwei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen.