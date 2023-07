1 Hinter dem Café Uferlos im Maillepark wird voraussichtlich eine barrierefreie Toilettenanlage entstehen. Foto: Roberto Bulgrin

Schon lange gibt es das Bedürfnis nach einer zusätzlichen Toilettenanlage in der östlichen Altstadt. Nach vielen Rückschlägen scheint nun ein geeigneter Standort gefunden. In zwei Jahren könnte das WC in Betrieb gehen.















Eine weitere barrierefreie Toilette in der östlichen Altstadt ist den Esslinger Stadträten schon lange ein dringendes Bedürfnis. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Forderungen nach einem stillen Örtchen in diesem Teil der City laut – bislang vergebens. Es haperte nicht nur am nötigen Geld dafür, sondern auch an einem geeigneten Standort. Das scheint nun passé: Die Stadt will Pläne für eine öffentliche Toilette hinter dem Café Uferlos im Maillepark vorantreiben.