Wataru Endo: „What a player“ – Ex-VfB-Spieler verzückt England und das Netz

1 Ex-VfB-Profi Wataru Endo (links) behauptete den Ball gegen Citys Phil Foden. Foto: dpa/Peter Byrne

Der FC Liverpool und Manchester City trennten sich in der Premier League 1:1. Ein Spieler in Jürgen Klopps Kader verzückte in sozialen Netzwerken besonders: Ex-VfB-Profi Wataru Endo.











Es war das wahrscheinlich vorerst letzte Duell zweier Trainerlegenden: Am Sonntag duellierten sich mit dem FC Liverpool unter Jürgen Klopp und Manchester City unter Pep Guardiola ein letztes Mal die beiden besten Premier-League-Clubs der jüngeren Geschichte, bevor Klopp die Reds im Sommer verlassen wird. Am Ende stand es 1:1 – wobei die meisten Beobachter spielerisch Liverpool als die stärkere Mannschaft beurteilten, Klopp selbst sprach von „der besten Halbzeit, die wir jemals gegen Manchester City gespielt haben.“

In sozialen Netzwerken geriet dabei vor allem ein Spiel in den Fokus, der eine überragende Partie spielte: Ex-VfB-Profi Wataru Endo. Der machte Citys Weltstar Kevin De Bruyne das Leben im Mittelfeld schwer, trickste den erfahrenen Tripple-Gewinner des Vorjahrs sehenswert aus. Er gewann den „Liverpool’s Carlsberg Player of the Match“-Award. Auch auf X, ehemals Twitter, heimst der japanische Nationalspieler für seinen Auftritt viel Lob ein – und hat haufenweise Memes produziert.

Beispielsweise als Green Goblin aus Marvel-Produktionen:

...oder wie er die hunderte Millionen teuren City-Superstars buchstäblich in die Tasche steckte:

Andere fragten sich, ob Mittelfeld-Legenden wie N’Golo Kante oder Sergio Busquets jemals so gut waren:

Auch Taktik-Analysten kreierten sogar Schaubilder, um Endos geniale Spielzüge nachvollziehbar zu machen:

Wobei die Zahlen bei einer 96-Prozentigen Passgenauigkeit womöglich für sich sprechen:

Auch das Social-Media-Team von Liverpool selbst zollte dem 31-Jährigen besonderen Respekt:

Ebenso ist Endos Glanzstück in Stuttgart nicht unbemerkt geblieben. Anhänger des VfB Stuttgart freuten sich für ihren den ehemaligen Kapitän der Schwaben, der trotz anfänglicher Zweifel in Liverpool inzwischen zu einem unverzichtbaren Teil der Mannschaft geworden ist:

Wataru Endo selbst war das Lob seiner Leistung nicht unbemerkt geblieben. Auf X setzte er darum ein kurzes Dankesschreiben auf:

Der FC Liverpool steht in der Premier League nach dem 28. Spieltag auf dem zweiten Platz hinter dem FC Arsenal. Wenn Endo so weitermacht, könnte er Anteil an einer weiteren Meisterschaft für Jürgen Klopp haben. Ein besseres Abschiedsgeschenk gäbe es für den Deutschen wohl nicht.