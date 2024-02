Wasserrohrbruch in Stuttgart: Massive Verkehrsbehinderungen am Gebhard-Müller-Platz

Massive Verkehrsbehinderungen am Gebhard-Müller-Platz

Wasserrohrbruch in Stuttgart

6 Ein Wasserrohrbruch sorgte für Staus in Stuttgart. Foto: StZN/Sebastian Steegmüller

Ein Wasserrohrbruch sorgt an diesem Freitag in Stuttgart für lange Staus und massive Verkehrsbehinderungen. Es kommt zur Sperrung.











Rund um den Gebhard-Müller-Platz in Stuttgart sorgte ein Wasserrohrbruch am Freitagmittag für massive Verkehrsbehinderungen und lange Staus. Nach Angaben der Polizei musste der Bereich gesperrt werden, damit die Netze BW die betroffene Stelle aufgraben konnten.

Im gesamten Bereich war der Autoverkehr stark eingeschränkt. Auch rund um den Gerichtsbezirk in der Olgastraße herrschte stockender Verkehr. Viele Autofahrer und private Bus-Unternehmen wichen in die benachbarte 30er-Zone aus. Wegen eines Warnstreiks verkehrten am Freitag keine Busse und Bahnen der SSB.

Die Sperrung in dem Bereich rund um den Gebhard-Müller-Platz in Stuttgart dauerte mehrere Stunden.