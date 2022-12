1 Kostenloses Trinkwasser kommt gut an – doch die neuen Vorgaben für Trinkwasserbrunnen sind umstritten. Foto: Ines Rudel

Ein neues Gesetz verpflichtet alle Städte und Gemeinden in Deutschland, kostenlose Wasserspender aufzustellen. Das stößt verbreitet auf Unverständnis.















Rainer Haußmann kann es nicht fassen. „Haben die in Brüssel und Berlin eigentlich nichts Besseres zu tun?“ Was den Bürgermeister von Dettingen so aufregt – und was bei vielen anderen Ratschefs vor allem kleinerer Gemeinden auf Unverständnis stößt –, ist das neue Wasserhaushaltsgesetz. Das hat der Bundestag im November beschlossen. Jetzt hat auch der Bundesrat zugestimmt, Anfang 2023 wird es offiziell in Kraft treten.