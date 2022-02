1 Elena Ludwig Foto: /Herbert Rudel

In der 17-Jährigen hat Esslingen wieder eine Wasserball-Nationalspielerin. Der nächste Schritt soll die EM-Endrunde sein – und später mal Olympia.















Esslingen - Am Montagmorgen sitzt sie schon wieder in der Schule. Zeit zum Reden findet sie in einer Hohlstunde. Dann geht es wieder in den Unterricht. Und am Nachmittag ins Training. Alles eng getaktet. Das mit der Konzentration auf den Stoff dürfte Elena Ludwig an diesem Vormittag ein bisschen schwerer gefallen sein als sonst. Was alle verstehen dürften, vor allem an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule in Stuttgart, wo neben ihr noch viele andere Kadersportler büffeln. Und wo sie in einem Jahr das Abitur ablegen wird. Das vergangene Wochenende jedenfalls wird Elena Ludwig wohl nie vergessen. Vor allem diesen einen Moment: Im EM-Qualifikationsspiel zwischen dem deutschen Wasserball-Nationalteam und Rumänien nahm Ludwig den Ball zum Strafwurf in die rechte Hand, zog ab – und traf. Es war ihr erstes Tor für das A-Team. Bei ihrem ersten Turnier mit der DSV-Auswahl. Und das alles schon kurz nach ihrem 17. Geburtstag.