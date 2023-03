1 Nur ein Tor gelang den Esslingerinnen gegen Uerdingen. Foto: dpa/Jens Wolf

1:17: Die Niederlage im Halbfinale des DSV-Pokals fiel für die Esslinger Wasserballerinnen mehr als deutlich aus. Nun geht es um Platz drei gegen Bochum















Link kopiert

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen spielen im DSV-Pokal-Final- Four – erwartungsgemäß – um Platz drei. Ebenso erwartungsgemäß heißt der Gegner an diesem Samstag um 13 Uhr, nach einer 6:13-Niederlage gegen Spandau, Blau-Weiß Bochum. Weniger erwartungsgemäß verlief das Halbfinale der SSVE-Frauen gegen Bayer Uerdingen, in dem die Esslingerinnen am Freitagnachmittag eine 1:17-Packung kassierten. Dass es gegen den haushohen Favoriten nichts zu holen geben würde, war bereits im Vorfeld klar. Dass gegen Uerdingen nur ein einziges Tor durch Elena Ludwig gelingt aber nicht. SSVE-Trainerin Iris Schneider hofft deshalb umso mehr auf eine Trotzreaktion ihres Teams gegen Bochum.