Wasserball-Bundesligist SSV Esslingen steht nach dem deutlichen 17:5-Erfolg gegen den SV Würzburg im Endspiel der B-Gruppe.















Es war einmal der Südklassiker in der Wasserball-Bundesliga. Ein Duell zwischen zwei Vereinen mit einer langen Tradition, und meistens auf Augenhöhe. Das ist schon eine Weile her. In der Schlussphase der Saison 2022/2023 ist die Paarung SSV Esslingen gegen SV Würzburg das Halbfinale der B-Gruppe der Liga – und ein Fingerzeig für beide Mannschaften, wie es in der näheren Zukunft weitergehen könnte. Die Esslinger haben durch den klaren 17:5 (4:0, 3:1, 4:3, 6:1)-Erfolg in Spiel zwei die Best-of-three-Serie gegen die Würzburger für sich entschieden und spielen nun ab dem kommenden Wochenende noch gegen den Sieger des Duells Bayer Uerdingen/Duisburger SV – auch zwei Mannschaften, die schon glorreichere Wasserballzeiten erlebt haben.