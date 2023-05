1 Das SSVE-Team vor einer Woche in Heidelberg. Foto: /oh

Die Esslingerinnen treten zum zweiten Teil der Platzierungsrunde in Hannover an.















Nachdem die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen zum Auftakt der dreiteiligen Platzierungsrunde in Heidelberg zwei deutliche Siege gegen Waspo Hannover mit 19:10 und gegen den SV Nikar Heidelberg mit 19:5 eingefahren haben, steht am Samstag das zweite Platzierungsturnier im Stadionbad in Hannover an. Anvisiertes Ziel der Wasserballerinnen des SSVE ist es, als Sieger der dreiteiligen Turnierrunde die Saison als fünftbestes Team in Deutschland zu beenden. Die SSVElerinnen treffen im am Samstag (14.30 Uhr) auf Heidelberg und im letzten Spiel um 18 Uhr auf die Wassersportfreundinnen aus Hannover. Das dritte Platzierungsturnier findet am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, im heimischen Freibad auf der Neckarinsel statt.