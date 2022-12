Wasserball – Bundesliga – Frauen Zwei Niederlagen als Arbeitsauftrag

Ein krankheitsbedingt dezimiertes Esslinger Bundesliga-Frauenteam musste am Wochenende in seinen zwei Auswärtsspielen zwei Niederlagen hinnehmen: In Hannover unterlag der SSVE mit 13:14, in Eimsbüttel mit 15:20.