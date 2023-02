1 Heiko Nossek ist in der laufenden Saison oft unzufrieden mit dem, was er sieht. Foto: /Herbert Rudel

Die Bundesliga- Wasserballer des SSV Esslingen stehen unter Druck. Trainer Heiko Nossek spricht über die Situation und den möglichen Abstieg.















Null Punkte nach neun Begegnungen und zuletzt auch das erste „Abstiegs-Endspiel“ beim OSC Potsdam mit 7:15 verloren. Vor der Rückpartie gegen die Potsdamer an diesem Freitag (19.30 Uhr) im Sportbad Neckarpark in Bad Cannstatt sind die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen am Tiefpunkt angelangt, der Gang in die B-Gruppe der Liga droht. Trainer Heiko Nossek glaubt noch an den Klassenverbleib, sähe einen Abstieg aber auch „als Chance“, wie er im Interview sagt.