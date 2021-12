1 SSVE-Akteurin und Junioren-Nationalspielerin Ionna Petiki (mit Ball) bei einem ihrer sechs Treffer. Foto: /Herbert Rudel

In allerletzter Sekunde: SSV Esslingen-Wasserballerinnen gewinnen gegen SV Nikar Heidelberg















Stuttgart - Als sechs Sekunden vor dem Ende der Ball zum 14:14 ins Netz der Esslinger Wasserballerinnen fiel, schlugen die SSVE-Anhänger schon die Hände über dem Kopf zusammen. Doch das Spiel gegen den SV Nikar Heidelberg war noch nicht zu Ende: Quasi mit der Schlusssirene setzte Ionna Petiki den Ball in allerletzter Sekunde zum 15:14-Endstand in den Winkel. Spätestens danach hielt es wirklich niemanden mehr auf den Plätzen – auch nicht SSVE-Trainerin Iris Schneider, die mehr oder weniger das gesamte Spiel im Sitzen verfolgt hatte: „Ich sitze in der Regel immer, bin keine, die während des Spiels von außen Anweisungen hereinruft“. Dazu seien die Pausen und Auszeiten da, verrät sie und gibt noch einen weiteren Grund an, warum sie bei der Bundesliga-Heimpremiere der Esslingerinnen kaum stehen konnte: „Ich war so unglaublich aufgeregt und habe selbst jetzt nach dem Spiel noch weiche Knie“.