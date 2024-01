Psychische Erkrankungen: Wie entsteht das monatelange Warten auf einen Therapieplatz?

1 Psychisch kranke Menschen, die sich ohnehin schon oft einsam fühlen, werden häufig allein gelassen. Foto:

Wer psychisch erkrankt, braucht nicht nur im Kreis Esslingen viel Geduld. Mehrere Monate kann das Warten auf einen Therapieplatz dauern. Zu wenige Therapeuten sind allerdings nicht der Grund dafür.











Link kopiert

Zum wievielten Mal Tanja diese Woche ihr Telefon in die Hand nimmt und die Nummer einer Psychotherapiepraxis wählt, kann sie nicht mehr sagen. Sie ist sich ziemlich sicher, was sie hören wird: Die Stimme eines Anrufbeantworters. Sollte es ein sehr guter Tag sein, kommt sie durch und man wird ihr einen Termin anbieten. Vielleicht in zwei, vielleicht in drei Monaten. Anschließend wird sie ihr Telefon minutenlang anstarren, bis sich Ohnmacht in ihr ausbreitet und das Gefühl des Alleingelassenwerdens ihren Tag bestimmen wird.