Wanderparkplatz im Kreis Esslingen: Am Heidengraben sind fünf Euro fürs Parken fällig

1 An vielen Stellen des Parkplatzes wurden solche Hinweisschilder angebracht. Foto: Elke Hauptmann

Der Aussichtsturm wird am 8. April freigegeben, im Juni öffnet das Informationszentrum zur einstigen Keltensiedlung bei Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen). Besucher sollen den Wanderparkplatz Hochholz nutzen – doch der ist nicht mehr kostenlos.











Link kopiert

Kostenlos parken war einmal. Seit geraumer Zeit ist der bei Ausflüglern beliebte Wanderparkplatz Hochholz zwischen Erkenbrechtsweiler und Hülben gebührenpflichtig. Wer zwischen 9 und 16 Uhr sein Auto dort abstellen will, muss an einem Parkautomaten eine Pauschalgebühr von fünf Euro bezahlen – egal, wie kurz oder lang er parkt. Das sorgt für Unmut. In den sozialen Medien wettert so mancher Besucher gegen diese „Frechheit“: Ein kleiner Spaziergang entlang des Astropfades oder zum Aussichtspunkt „Brille“, ein kurzer Ausflug auf den Spuren der Kelten am Heidengraben oder der Aufstieg auf den neuen Aussichtsturm werde einem damit verleidet.