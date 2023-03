6 Das Lautertal auf der Schwäbischen Alb bietet einen tollen Ausblick nach dem anderen. Foto: IMAGO/Zoonar/Jürgen Vogt

Um prächtige Natur zu erleben, muss man nicht weit fahren. Wir geben Tipps für die schönsten Touren in der Nähe von Stuttgart.















Link kopiert

So langsam werden die trüben, grauen Tage weniger. Die Sonne lässt sich blicken und der Drang, die Wanderschuhe zu schnüren wird wieder größer. Wir empfehlen schöne Wanderungen durch mystische Landschaften und idyllische Bachtäler – für jedes Konditionslevel.

Trauzenbachtal: Stille Wälder, schöne Landschaftsbilder

Wer Lust hat durch wildromantische Landschaften zu wandern, ist auf dieser Tour genau richtig. Der Trauzenbach ist ein acht Kilometer langer Bachlauf, der in Murrhardt in die Murr fließt. Die Wanderung führt durch den Wald und dann hinauf zum Dorf Trauzenbach. Bei Frankenweiler warten prächtige Aussichten auf der Hochebene.

Streckenlänge

circa 12 Kilometer

Höhenunterschiede

Aufstiege und Abstiege circa 180 Meter

Dauer

(reine Gehzeit) circa 3,5 Stunden

Ausgangspunkt

Murrhardt, Parkplatz bei den Sportplätzen

Hier gibt es alle weiteren Infos >>>

Rund um Oppenweiler: Eisvögel, Orchideen und Streuobstwiesen

Diese Wanderung kann je nach Interesse und Kondition beliebig variiert werden. Vom Ausgangspunkt aus kann beispielsweise direkt das markante Wasserschloss (Sturmfeder-Schloss) mit seinem kleinen Park erkundet werden. Danach folgt die Burg Reichenberg, die besichtigt werden kann. An warmen Tagen sorgt das Mineralbad für Abkühlung.

Streckenlänge

Circa 10 Kilometer

Höhenunterschiede

Aufstiege und Abstiege circa 130 Meter

Ausgangspunkt

Oppenweiler, Parkplätze liegen in der Nähe des Friedhofs, beziehungsweise in der Nähe des Mineralbads in der Seestraße

Hier gibt es alle weiteren Infos >>>

Lautertal: Täler, Wasser, Burgen

Felsformationen, enge Talabschnitte und eine Höhle: Die Wassermassen der Eiszeit haben im Wolfstal eine mystische Landschaft geformt. Und die eignet sich hervorragend für eine Wanderung. Diese führt zunächst durch das Lautertal, es geht durch Wald- und Wiesenlandschaften und vorbei an herrlichen Ausblicken, die zur kurzen Rast einladen.

Streckenlänge

12 Kilometer

Höhenunterschiede

Aufstiege und Abstiege circa 170 Meter

Dauer

Circa vier Stunden

Ausgangspunkt

Dorfmitte von Erbstetten in unmittelbarer Nähe zur Kirche

Hier gibt es alle weiteren Infos zur Strecke >>>

Welzheimer Wald: Die drei Staufer-Kaiserberge im Blick

Eine gut begehbare, bequeme Runde drehen, vielleicht sogar mit dem Fahrrad oder den Kinderwagen vor sich her schiebend: Das geht ganz wunderbar auf der Tour im Welzheimer Wald. Der abwechslungsreiche Weg führt an den drei Staufer-Kaiserbergen vorbei. Es geht über Wald- und Feldwege, am idyllischen Bachtal, an Weiler und Dörfern vorbei.

Streckenlänge

15 Kilometer

Höhenunterschiede

Aufstiege und Abstiege circa 480 Meter

Dauer

circa 3,5 Stunden

Ausgangspunkt

Pfahlbronn, Parkmöglichkeiten gegenüber vom ehemaligen Rathaus

Hier gibt es alle weiteren Infos zur Strecke >>>

Ostalb-Kreis: Von Gschwend aus durch die Schlucht

Im Gegensatz zur vorangegangenen Wanderung geht es hier über vorwiegend unbefestigte Wege. Dafür belohnt die Schlucht Teufelskanzel mit bizarren Felsformationen und die Anhöhe Hohentannen mit einem imposanten Rundblick für die Anstrengungen.

Streckenlänge

12 Kilometer

Höhenunterschiede

Aufstiege und Abstiege circa 210 Meter

Dauer

Circa 3 Stunden

Ausgangspunkt

Gschwend, Parkplatz bei der Kirche in der Ortsmitte

Hier gibt es alle weiteren Infos zur Strecke >>>

Kreis Esslingen: Im Lenninger Tal zur Ruine Sulzburg

Wer auf der Suche nach prächtiger Natur ist, wird hier fündig: Zu recht gehört das Lenninger Tal zu den beliebtesten Ausflugszielen im Land. Seinen Charme entfaltet das Tal im übrigen zu jeder Jahreszeit.

Streckenlänge

14 Kilometer

Höhenunterschiede

Aufstiege und Abstiege circa 410 Meter

Dauer

Circa 4 Stunden

Ausgangspunkt

Bahnhof Owen

Hier gibt es alle weiteren Infos zur Strecke >>>