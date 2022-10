Walk for Freedom in Stuttgart

1 An diesem Wochenende gehen weltweit Menschen auf die Straße, wie hier in London. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Vuk Valcic

Am Samstag fand in Stuttgart der 8. Walk for Freedom gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung statt















Link kopiert

Gut 200 Menschen bewegen sich, vorwiegend schwarz gekleidet, durch die Innenstadt. Keine Parolen werden skandiert. Der 8. Stuttgarter Walk for Freedom am Samstagnachmittag ist ein stiller aber deutlicher Fingerzeig. Plakate verweisen auf das Anliegen: „Was, wenn es deine Schwester wäre?“, „Zwangsprostitution ist moderne Sklaverei“,“Nicht zu verkaufen“ – es geht um Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung.

An diesem Wochenende gehen weltweit Menschen auf die Straße, um den Opfern von Menschenhandel eine Stimme zu leihen. In Stuttgart haben die Vereine Kainos und Esther Ministries zur Teilnahme aufgerufen. Unter jenen, die sich am Schweigemarsch beteiligen, ist auch Veronika Kienzle, Bezirksvorsteherin von Stuttgart-Mitte.

Einblicke in das Leben von Betroffenen

„Das Problem des Menschenhandels hat viele Gesichter“, erklärt Mitorganisatorin Sarah Bässler. Ob auf Baustellen, in der häuslichen Pflege oder als Haushaltshilfe: Auch hierzulande arbeiten Menschen unter untragbaren Bedingungen. Oft seien sie nur ein paar Wochen an einem Ort und würden dann weiter geschleust, sagt Bässler, die sich für Opfer von Zwangs- und Armutsprostitution engagiert. Das erschwere Ermittlung und Nachverfolgung.

Sie berichtet von Einblicken in das Leben von Betroffenen, von Überwachung und aufrechterhaltener Abhängigkeit, von Frauen ohne soziales Umfeld und von der Scheu, mit der Polizei in Verbindung zu treten, weil die Erfahrungen mit Ordnungshütern in den Herkunftsländern oft schlecht seien. „Wir wollen dafür sensibilisieren, dass Frauen nicht nur irgendwo in weiter Ferne sexuell ausgebeutet werden, sondern direkt nebenan“, so Bässler.

Zwangsprostitution auch in Stuttgart

Bei der abschließenden Versammlung am Infostand vor dem Rathaus besteht Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. „Menschenhandel ist das Kriminalitätsfeld, das weltweit am stärksten wächst“, benennt ein junger Mann seine Motivation, sich am Walk for Freedom zu beteiligen. Dass es auch in Stuttgart Zwangsprostitution gibt, findet er erschreckend.

Einer Statistik des EU-Projekts „German Integration Program for Survivors of Trafficking“ (GIPST) zufolge findet Prostitution in der Landeshauptstadt nur zu 17 Prozent in Bordellen statt. Privatwohnungen, die weit unauffälliger genutzt werden können, machen dagegen 51 Prozent aus.