Waldlehrpfad, Bücherei, Klimaschutz: Wofür Plochingen Geld ausgibt – und wofür nicht

Braucht Plochingen mehr Personal in der Stadtbücherei? Oder lieber einen Waldlehrpfad? Über Fragen wie diese diskutierte jetzt der Gemeinderat. Das sind die Entscheidungen.











Der Plochinger Gemeinderat hat mit großer Mehrheit den Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025 beschlossen. Einige Änderungen hatten sich seit der Einbringung des Entwurfs im November ergeben: So wird das Gesamtergebnis im laufenden Jahr voraussichtlich um rund zwei Millionen Euro besser ausfallen als zunächst angesetzt, was unter anderem höheren Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken ist. Zudem wurde die Kreisumlage weniger stark erhöht, als es im Herbst zunächst im Raum gestanden hatte. Der positive Trend relativiert sich allerdings bereits 2025, denn dann fällt das Gesamtergebnis um 1,9 Millionen Euro. Das liegt vor allem daran, dass die Zuweisungen des Landes aufgrund der guten Steuereinnahmen der Stadt im Jahr 2023 deutlich sinken. Es bleibt jedoch dabei, dass in den beiden Jahren des Doppelhaushalts keine neuen Kredite aufgenommen werden sollen.