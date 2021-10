1 Melanie Grau, Vorsitzende des Vereins Aichhörnchen Waldkindergarten, freut sich über den neuen Standort. Foto: Andreas Kaier

Der Aichwalder Waldkindergarten hat nach langer Suche einen neuen Standort auf einem privaten Grundstück gefunden. Die Baugenehmigung liegt bereits vor – und auch der neue Aufenthaltswagen steht schon bereit.















Aichwald - Fast zwei Jahre lang war der Waldkindergarten im Aichwalder Ortsteil Aichschieß auf der Suche nach einem neuen Quartier. Das ist jetzt gefunden. Es liegt nur knapp 200 Meter entfernt vom jetzigen Standort an der Straße zwischen dem Aichschießer Friedhof und der Kläranlage auf einer privaten Wiese gegenüber dem Waldrand. Vergangene Woche ist die Baugenehmigung eingetroffen, der neue Aufenthaltswagen steht an seinem Platz und ein mobiler Sitzplatz auf einem mit Holzhackschnitzel bedeckten Boden ist auch schon aufgebaut. Was noch fehlt ist der Zaun um das Gelände und eine kleine Brücke über den Graben, der zwischen der Wiese und der Straße verläuft. Geht es nach Melanie Grau, der Vorsitzenden des Trägervereins, dann wird der Kindergarten im Januar umziehen.