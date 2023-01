1 Die Monarchin und ihr Interpret: Markus Grohmann vor der Walcker-Orgel. Foto: Ines Rudel

Erst gerühmt, dann verpönt waren die Orgeln von Eberhard Friedrich Walcker. In der Neuhausener Kirche St. Petrus und Paulus steht wohl das größte der original erhaltenen Instrumente. Die Qualitäten der Orgel werden erst in jüngster Zeit wieder gewürdigt.















Link kopiert

Die historische Walcker-Orgel in St. Petrus und Paulus zu Neuhausen macht klar, warum die Orgel „Königin der Instrumente“ genannt wird: Diese Monarchin braucht einen Hofstaat, sonst gibt sie keinen Pieps von sich. Weil der Organist mit Händen und Füßen an den beiden Manualen und am Pedal beschäftigt ist, hat er keinen Finger frei zum Ziehen der Register. Also stehen ihm zwei Registranten wie Schutzengel zur Seite, einer zur Rechten, einer zur Linken. Bei modernen oder umgebauten Orgeln wird das weitgehend von elektromechanischen Spielhilfen übernommen. Nicht so beim Neuhausener Original.