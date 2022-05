Wakesurf-Event in Esslingen

5 Eine gute Balance ist das A und O. Foto: Horst Rudel

Samstag und Sonntag stürzten sich Mitglieder des Stuttgarter Vereins Neckarwelle auf der Wasserskistrecke zwischen Zell und Altbach in die Fluten und bewiesen: Surfen auf dem Neckar ist möglich.















Link kopiert

Surfen auf dem Neckar ist bedenkenlos möglich – das hat der Stuttgarter Verein Neckarwelle am Wochenende beim Motor-Yachtclub Esslingen unter Beweis gestellt. Auf der Wasserskistrecke zwischen Zell und Altbach wurden die Sportler zunächst am Seil aus dem Wasser gezogen, dann galt es, auf der vom Motorboot erzeugten Heckwelle zu reiten. Ein kurzer Spaß zwar nur, aber eine Alternative für die Vereinsmitglieder, die weiterhin auf den Bau einer Sportanlage im Untertürkeimer Neckarkanal hoffen. Man arbeite derzeit an einem neuen Gutachten zur Wasserqualität, sagte Vorstandsmitglied Matthias Bauer – und stieg begeistert aufs Board.