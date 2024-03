Wahl in Wernau: Markus Lämmle wird neuer Beigeordneter

1 Der Wendlinger Bürgermeister Steffen Weigel, der neue Beigeordnete Markus Lämmle und seine Ehefrau Andrea (von links) Foto: /Kerstin Dannath

Der 45-jährige Wernauer wird neuer Beigeordneter der Stadt Wendlingen. Der Gemeinderat votiert einstimmig für den letzten übriggebliebenden Bewerber.











Der neue Beigeordnete der Stadt Wendlingen heißt Markus Lämmle und kommt aus Wernau. Der studierte Stadtplaner blieb in dem aufwendigen Bewerbungsverfahren als einziger Kandidat übrig und bekam den Zuschlag für den Job einstimmig vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Beigeordnete sind laut Gemeindeordnung hauptamtliche Beamte auf Zeit und werden – wie auch die Bürgermeister – auf acht Jahre bestellt.

Der Neue wird im Sommer sein Amt antreten

Der 45-Jährige ist parteilos und will das auch bleiben. Der vierfache Familienvater ist seit 17 Jahren bei der Kommunalentwicklung GmbH der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in Stuttgart tätig, wo er bereits während seines Studiums gearbeitet hat. Nach verschiedenen Zwischenstationen ist Lämmle seit 2017 Bereichsleiter und Prokurist mit viel Personalverantwortung. Bis er seinen neuen Job im Wendlinger Rathaus antreten kann, wird es deshalb auch noch eine Weile dauern: „Die Stelle werde ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt – voraussichtlich in Richtung Sommer beziehungsweise Spätsommer – antreten“, sagte Lämmle. Der Grund: „Ich will bei meinem jetzigen Arbeitgeber einen aufgeräumten Schreibtisch hinterlassen.“

In seiner Vorstellungsrede beschrieb Lämmle, welche Weichenstellungen und Schwerpunkte er in seinem Amt als Beigeordneter in Wendlingen setzen möchte: „Ich bin Stadtplaner mit Herz und Seele. Meine Motivation dabei ist, dass ich die Stadt zusammen mit den Menschen gestalten will.“ Dabei gelte für ihn stets die Prämisse, dass an erster Stelle die Innenentwicklung stehe: „Erst dann kommt die Außenentwicklung.“ Als besondere Handlungsfelder definierte er etwa die Weiterführung des Wendlinger Stadtentwicklungskonzepts von 2019, die Stärkung und Weiterentwicklung der Innenstadtlagen und eine bessere Anbindung des Bahnhofareals an die City.

Die Schaffung einer Beigeordnetenstelle war aufgrund der stetig wachsenden Aufgaben in der Verwaltung in den letzten Jahren in Wendlingen immer wieder in Diskussion, Nägel mit Köpfen machte der Gemeinderat aber erst im Januar 2023 mit einem offiziellen Beschluss. Nach einer Organisationsprüfung der Stadtverwaltung durch die Gemeindeprüfanstalt (GPA) wurde das offizielle Stellenprofil dann Ende 2023 formuliert: Der Aufgabenbereich des neuen Beigeordneten umfasst als neues Dezernat II das bisherige Stadtbauamt, den Bereich Klimaschutz, Liegenschaften, Recht, Versicherungswesen sowie die Zuständigkeit für die Stadtbau GmbH.

Der letzte verbliebene Mitbewerber erscheint nicht in der Ausschusssitzung

Ende Dezember 2023 hatte die Stadt die neue Stelle ausgeschrieben, laut Bürgermeister Weigel haben sich von den ursprünglich sechs Bewerbern fünf persönlich in den Fraktionen des Gemeinderats vorgestellt. Zwei davon wurden zu einer nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft bestellt – doch nur Lämmle erschien bei dem Termin. „Der andere Kandidat hat seine Bewerbung zurückgezogen“, erklärte Weigel, der insgesamt von einem „ausgesprochen guten Bewerberfeld“ sprach.