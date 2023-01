Wahl in Oberboihingen

1 Ulrich Spangenberg ist neuer Rathauschef in Oberboihingen. Foto: privat

Im ersten Anlauf haben die Oberboihinger am Sonntag einen neuen Rathauschef gewählt: Gegen den 51-jährigen Ulrich Spangenberg, bisher Amtsleiter in Weinstadt, blieben die Mitbewerber in der 5600-Einwohner Gemeinde im Kreis Esslingen chancenlos.















Die Gemeinde Oberboihingen hat einen neuen Rathauschef. Im ersten Wahlgang wurde am Sonntag Ulrich Spangenberg zum Bürgermeister der 5600-Einwohner-Gemeinde gewählt. Der 51-jährige Leiter des Amtes für Familie, Bildung und Soziales in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) und gebürtige Oberboihinger erreichte 85,3 Prozent der Stimmen. Keine Chance hatten die anderen Bewerber. Maximilian Sigel kam auf 12,1 Prozent, Dirk Klein auf 1,0 Prozent und Fatih Cicek auf 0,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,2 Prozent. Von den 4363 Wahlberechtigten gingen nach Angaben des ehrenamtlichen Interimsbürgermeisters Heinz Vogel 1973 Bürger an die Urne. Die Wahl war nötig geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Torsten Hooge sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.