Plan für Wärmenetze in Stuttgart beschlossen

18 Nun ist klarer, wie Teile der Stadt in Zukunft beheizt werden könnten. Wir zeigen Details in der Bildergalerie. Foto: Archiv: dpa/Marijan Murat

Der Gemeinderat hat die Wärmeplanung für Stuttgart beschlossen. Für rund 45 Prozent der Haushalte stehen die Chancen gut, an ein Wärmenetz angeschlossen zu werden. Teils sind sie es auch bereits. Eine Übersicht mit Karten.











Die Wärmeplanung der Stadt Stuttgart hat am 14. Dezember eine entscheidende Hürde genommen: Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend die 383 Seiten umfassende Planung in seiner Sitzung beschlossen. Es gab nur zwei Gegenstimmen; diese kamen von der AfD.